Стало известно, где похоронят Александра Олейникова

Его не стало 24 января, смерть была внезапной.

Телеведущего, продюсера и режиссера Александра Олейникова планируют похоронить в Москве на Троекуровском кладбище 27 января. Об этом сообщил ТАСС его сын Максим.

«Скорее всего… на Троекуровском кладбище, во вторник, 27 января», — сказал Максим в беседе с журналистами.

Ведущего не стало в ночь на 24 января. Как сообщают знакомые, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Все случилось внезапно после того, как Александр вышел покурить у себя дома. Не так давно Олейников отпраздновал юбилей — 60 лет.

Александр Анатольевич Олейников родился в Москве 21 октября 1965 года. Обучался на заочном отделении в институте культуры, но так и не окончил учебное заведение. На телевидение он пришел в возрасте 20 лет и сразу понял, что это его призвание. С 1985 года он успел поработать на многих федеральных телеканалах. В 1993 году стал секретарем Союза кинематографистов, а с 2001 года являлся членом Академии российского телевидения.

Он продюсировал фильмы «Любовь-морковь» (2006), «Любовь-морковь 2» (2008), «Любовь-морковь 3» (2010), «Невидимки» (2013) и другие.

