Близкие Олейникова о причине его смерти: «Вышел покурить и умер»
Причиной смерти Александра Олейникова мог стать оторвавшийся тромб
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Продюсер и режиссер скончался ночью, находясь дома.
По предварительной версии, продюсер и телеведущий Александр Олейников умер из-за оторвавшегося тромба. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на окружение умершего.
«Это случилось ночью, дома. Вышел покурить и умер. Вероятно, тромб. Умер внезапно», — рассказал источник.
Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Олейников умер на 61-м году жизни.
Будущий продюсер и режиссер появился на свет в Москве. В юности он поступил на заочное отделение института культуры, но не окончил учебу.
В 20-летнем возрасте он пришел работать на телевидение, сразу поняв, что это его призвание. Олейников успел потрудиться на многих федеральных телеканалах, а в 1993 году стал секретарем Союза кинематографистов. С 2001 года Александр Анатольевич являлся членом Академии российского телевидения.
Как продюсер Олейников работал над фильмами «Любовь-морковь» (2006), «Любовь-морковь 2» (2008), «Любовь-морковь 3» (2010), «Невидимки» (2013) и другими известными картинами.
