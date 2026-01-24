Близкие Олейникова о причине его смерти: «Вышел покурить и умер»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Продюсер и режиссер скончался ночью, находясь дома.

По предварительной версии, продюсер и телеведущий Александр Олейников умер из-за оторвавшегося тромба. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на окружение умершего.

«Это случилось ночью, дома. Вышел покурить и умер. Вероятно, тромб. Умер внезапно», — рассказал источник.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Олейников умер на 61-м году жизни.

Будущий продюсер и режиссер появился на свет в Москве. В юности он поступил на заочное отделение института культуры, но не окончил учебу.

В 20-летнем возрасте он пришел работать на телевидение, сразу поняв, что это его призвание. Олейников успел потрудиться на многих федеральных телеканалах, а в 1993 году стал секретарем Союза кинематографистов. С 2001 года Александр Анатольевич являлся членом Академии российского телевидения.

Как продюсер Олейников работал над фильмами «Любовь-морковь» (2006), «Любовь-морковь 2» (2008), «Любовь-морковь 3» (2010), «Невидимки» (2013) и другими известными картинами.

