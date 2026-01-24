Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Об успехах наших военных рассказали в Минобороны.

Российские вооруженные силы завершили освобождение населенного пункта Старица в Харьковская область, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Согласно официальным данным, решительные действия подразделений группировки войск «Север» позволили взять село под контроль и продолжить продвижение вглубь обороны противника.

Освобождение населенного пункта произошло в ходе активных операций в зоне специальной военной операции. Отмечается, что российские войска в течение недели взяли под контроль несколько населенных пунктов на харьковском направлении, включая Симиновку, и продвинулись вперед по линии обороны. Продолжающаяся наступательная деятельность охватывает разные участки фронта.

Минобороны также сообщало о массированных ударах высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам, связанным с военной промышленностью и энергетической инфраструктурой противника в этом же районе. Такие меры, по данным ведомства, направлены на ослабление возможностей украинских вооружённых сил.

Предыдущие подобные операции включали освобождение других населённых пунктов в зоне СВО, что, как заявляют в российском оборонном ведомстве, способствует созданию более устойчивой линии контроля вдоль харьковского направления.

Вооруженные силы России ведут наступательные действия на нескольких участках фронта, освобождая населённые пункты и продвигаясь глубже в оборону противника.