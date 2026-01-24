ВСУ атаковали беспилотниками машину «скорой» в Херсонской области

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Судьба медиков неизвестна.

Украинские боевики атаковали автомобиль скорой помощи на въезде в населенный пункт Голая Пристань в Херсонской области. Об этом заявил губернатор Владимир Сальдо.

Противник ударил беспилотниками по машине троих сотрудников Алешковской больницы, которые пытались проехать к местоположению тяжелобольного пациента. Их миссия была опасна, потому что в этом районе безостановочно кружат дроны Вооруженных сил Украины, готовые атаковать любую, даже гражданскую, технику.

Фото: Telegram/Владимир Сальдо/SALDO_VGA

Удар повредил автомобиль, машина повреждена, судьба медиков неизвестна, хотя и следов их гибели или ранений на месте не видно. По словам Сальдо, еще остается надежда, что медработники смогли где-то укрыться, но связи с ними нет, а поисковые работы осложнены тяжелой обстановкой в воздухе.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Раденске Алешкинского округа в результате сброса боеприпаса с БПЛА на частный дом был убит мужчина 1941 года рождения.

