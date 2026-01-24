«Ребенку нужен родитель»: актер Слава Копейкин о воспитании детей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Звезда сериала «Дети перемен» порассуждал о том, что главное в семье.

Детям нужны не деньги, красивые тачки и квартиры, а в первую очередь родители. Об этом заявил актер Слава Копейкин в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере второго сезона криминальной драмы «Дети перемен», которая прошла в московском кинотеатре «Художественный».

Актер отметил, что родителям важно регулярно разговаривать с детьми, интересоваться их мыслями, переживаниями и проблемами, а также быть рядом не формально, а по-настоящему. Именно ощущение сопричастности и поддержки, по его мнению, дает ребенку чувство безопасности и уверенности в себе.

«С детьми нужно заниматься, с ними нужно разговаривать. Нужна сопричастность. Ребенку не нужны деньги, тачки, квартиры, ему нужен родитель», — подчеркнул Слава Копейкин.

Высказывание артиста прозвучало на фоне обсуждения темы семейных ценностей, которая занимает важное место в сериале «Дети перемен».

