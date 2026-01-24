Доброволец рассказала о дальнейших планах поиска семьи Усольцевых

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Поисковый отряд не оставляет надежды найти следы пропавшего семейства.

Районы поиска пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых определят весной. Об этом РИА Новости представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Зоны проведения поисковых работ будут уточнены с учетом обновленных данных.

Ранее 5-tv.ru писал, что друг предпринимателя Сергея Усольцева заявил, что тот мог сам расправиться со своими близкими.

Усольцевы — двое взрослых и пятилетняя девочка — исчезли во время туристического похода недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. Они передвигались по маршруту в направлении вершины Буратинка.

О бесследной пропаже Усольцевых представители региональной полиции заявили 2 октября 2025 года, было возбуждено уголовное дело согласно статье 105 Уголовного кодекса (УК) РФ (убийство двух или более лиц). Одной из версий следствия был несчастный случай, но выдвигались и более экстравагантные теории, например, о том, что путешественники ушли жить в общину староверов.

