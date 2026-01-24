Ка-52М уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Противник ежедневно несет потери на поле боя.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М уничтожил живую силу и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), в зоне ответственности группировки войск «Центр». Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар был нанесен авиационными ракетами по заранее разведанным целям противника. В результате применения авиационных средств поражения поставленные задачи были выполнены.

После атаки экипаж выполнил противоракетный маневр, применил тепловые ловушки и благополучно вернулся на площадку вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

