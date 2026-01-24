«В соответствии с законом»: Китай обозначил свою позицию по Арктике
Global Times: Пекин не считает Арктику ареной геополитического соперничества
Деятельность Пекина в Арктике осуществляется в рамках международных норм и с уважением суверенитета государств региона.
Китай не рассматривает Арктику как арену геополитического соперничества и сосредоточен на поддержании мира, стабильности и устойчивого развития региона. Об этом сообщила китайская газета Global Times.
Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявила, что Арктика основана на общих интересах международного сообщества, а деятельность Китая в регионе соответствует нормам международного права.
«Право и свобода стран осуществлять деятельность в Арктике в соответствии с законом должны быть полностью уважаемы», — приводятся в публикации слова пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин.
В материале также отмечается, что у Китая отсутствуют официальные учреждения, инвестиционные проекты и резидентные компании в Гренландии. Сотрудничество с островом ограничивается торговлей морепродуктами.
Кроме того, как сообщила Global Times, датские власти подтвердили отсутствие китайских судов вблизи Гренландии. В Копенгагене подчеркнули, что заявления о так называемой «китайской угрозе» для острова не соответствуют действительности.
Ранне, писал 5-tv.ru, Пентагон обозначил сдерживание Китая и защиту территории главными приоритетами США.
