Паспорт ни при чем: как относятся к русским туристам за границей

Что формирует репутацию путешественника и почему ее можно испортить одним днем?

Отношение к российским туристам за границей зависит не от паспорта, а от поведения человека. Об этом в беседе с aif.ru заявил вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

По его словам, в большинстве стран мира к туристам относятся прежде всего как к людям, а не представителям той или иной национальности. Эксперт подчеркнул, что порядочное поведение почти всегда гарантирует доброжелательное отношение.

«Вы можете быть россиянином, хорошим, порядочным человеком — и к вам будет отличное отношение. А можете быть французом, но дебоширом, и отношение будет соответствующее», — отметил Мкртчян.

Эксперт также рассказал, что иностранцы в целом с интересом относятся к русской кухне. Многие любят борщ и супы, однако в ряде европейских стран суп воспринимается скорее как блюдо для больных, а не повседневная еда. Кроме того, вкусовые предпочтения различаются: если китайцы с удовольствием едят пельмени, то, например, греки относятся к ним прохладнее.

Мкртчян развенчал и распространенное мнение о том, что лучше всего к россиянам относятся в странах с массовым турпотоком. По его словам, даже в Турции и Египте отношение может быть разным, тогда как в далеких странах вроде Фиджи, где российских туристов крайне мало, гостеприимство зачастую оказывается особенно теплым.

Эксперт добавил, что восприятие туриста может меняться буквально за сутки. Шумное или агрессивное поведение быстро портит репутацию, однако вежливость и уважение к окружающим позволяют так же быстро ее восстановить.

Таким образом, образ российского туриста за рубежом формируют не стереотипы и статистика, а конкретные поступки каждого человека, заключил специалист.

