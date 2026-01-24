Банковская атака: в МВД назвали пять признаков звонка от мошенников

МВД: предложение отменить заявку на кредит говорит о звонке от мошенников

Россиян предостерегли от разговоров по телефону с неизвестными.

Предложение получить бонусы и подарки из банка, а также отмена заявок на кредит говорят о звонке от мошенника. Об этом сообщили в МВД.

Согласно документам ведомства, среди этих признаков значится отправка денег на «безопасный счет», просьба продиктовать реквизиты банковских карт и оформление «безопасной сделки» по покупке или продаже чего-либо в Интернете.

В МВД предостерегли от разговоров по телефону с лицами, которые звонят с неизвестных номеров, особенно зарегистрированных в другом регионе. Кроме того, критически относится к любой информации от неизвестных, даже если звонок поступил с официального номера.

В таком случае лучше прервать разговор и перезвонить на горячую линию самостоятельно.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, мошенники построили новую схему обмана на страхе перед утечкой данных или блокировкой доступа. В фейковых сообщениях чаще всего присутствуют ссылки, маскирующиеся под уведомления от госсервисов, но ведут они на ложные сайты.

Мошенники обманывают россиян, представляясь соседями по подъезду, а после предлагают заказать новый домофон.чтобы выманить деньги якобы на новый домофон.

Еще одна схема злоумышленников — через туристические сообщества. В их соцсетях мошенники внимательно выслеживают будущую жертву, после чего пытаются втереться ей в доверие.

