Пентагон обозначил сдерживание Китая и защиту территории главными приоритетами США

Фото: EPA/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тогда как участие в делах Европы отходит на второй план.

Оборонная стратегия США на 2026 год определяет ключевыми приоритетами американских Вооруженных сил сдерживание Китая и защиту собственной территории, а не Европы. Это следует из документа, опубликованного Пентагоном 23 января.

В стратегии подчеркивается, что Китай является мощным государством по отношению к США уже с XIX века, при этом его военный потенциал продолжает расти. В документе Пекин назван ключевым стратегическим вызовом для Вашингтона.

При этом в Пентагоне отмечают, что Европа по-прежнему сохраняет важное значение для США, однако ее доля в мировой экономической мощи постепенно снижается. В связи с этим американская оборонная политика будет смещать фокус.

«Из этого следует, что, хотя мы и будем продолжать участвовать в делах Европы, мы должны и будем уделять приоритетное внимание защите территории США и сдерживанию Китая», — говорится в тексте документа.

В стратегии также уточняется, что курс Вашингтона в отношении Китая не предполагает смены режима или ведения открытой конфронтации. При этом Тайвань в программном документе Пентагона не упоминается.

Ранее, писал 5-tv.ru, Пентагон подтвердил планы по обновлению ядерных сил США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX