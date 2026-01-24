Пентагон назвал Гренландию ключевой стратегической территорией для США

Фото: Reuters/Mads Claus Rasmussen

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В ведомстве заявили, что доступ к острову должен быть гарантирован для американских вооруженных сил.

Пентагон в новой оборонной стратегии США назвал Гренландию ключевой стратегической территорией для страны. Американское ведомство также заявило о решимости защищать национальные интересы страны в Западном полушарии. Соответствующие положения содержатся в оборонной стратегии ведомства на 2026 год, опубликованной на официальном сайте.

В документе также отмечается, что доступ к стратегически важному острову должен быть гарантирован для американских вооруженных сил. В ведомстве добавили, что при предыдущих администрациях США доступ страны к Панамскому каналу и Гренландии «оказался под все большим сомнением».

«Стратегия предоставит президенту (США — Прим. ред.) убедительные варианты для гарантирования военного и коммерческого доступа США к ключевым территориям, <…> особенно к Гренландии, Американскому [Мексиканскому] заливу и Панамскому каналу», — сообщается в документе.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Пентагон обозначил сдерживание Китая и защиту территории главными приоритетами США. В документе Пекин назван ключевым стратегическим вызовом для Вашингтона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX