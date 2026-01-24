Пентагон подтвердил планы по обновлению ядерных сил США

Фото: Zuma/ТАСС

В оборонной стратегии страны подчеркивается необходимость иметь «сильный и надежный» ядерный арсенал для сдерживания угроз и управления эскалацией.

Соединенные Штаты намерены продолжить модернизацию и адаптацию своих ядерных сил с учетом меняющейся глобальной обстановки. Об этом сообщили в Пентагоне, соответствующие положения содержатся в оборонной стратегии ведомства на 2026 год.

В документе подчеркивается, что Вашингтону необходим «сильный, надежный и эффективный ядерный арсенал», который будет соответствовать как общей стратегии страны, так и оборонной стратегии.

В Пентагоне также отметили, что дальнейшая модернизация и адаптация ядерных сил будет осуществляться с особым вниманием к вопросам стратегического сдерживания и управлению эскалацией.

Обновленная оборонная стратегия отражает подход Соединенных Штатов к обеспечению национальной безопасности в условиях усиления глобальной нестабильности и роста военных рисков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что страны Европы выразили обеспокоенность содержанием стратегии национальной безопасности США. В публикации отмечается пересмотр американской линии в отношении всего Европейского союза.

