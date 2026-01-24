Культура 34
Безмамие: звезды на красной дорожке сериала «Дети перемен»
Суровые взгляды в светской толпе не дали усомниться, что этот вечер все проведут в 1990-х.
Ой, любим мы праздники в стиле эпохи Ельцина! Потому что «Художественный» был сегодня «свой» до мозга костей. Оливьешечка в тарталеточках, «докторская» на батоне с маслом… В общем, не нашими были только Prosecco и Popcorn, но а какой светский раут без этих двух?
Так и манил звезд красный ковер из-за всего душевного антуража, который задала премьера саги «Дети перемен»! Но актриса Виктория Исакова запретила ностальгию своим появлением, ведь все сразу посчитали долгом перемыть косточки Флоре, воспитавшей троих бандитов. Или, по словам мужчин, бросившей троих сыновей! Извините, а как вы рассчитывали, вечеринка по мотивам 1990-х и без конфликта?
Почему Викторию Исакову не поймет большинство мужчин, зачем Славе Копейкину костюм рыцаря на вечеринке 1990-х, какую версию себя утопила Азиза Минекаева, почему нельзя дышать на Аглаю Тарасову — об этом и многом другом в фоторепортаже 5-tv.ru.
Лучше сядьте! Во втором сезоне Слава Копейкин, или, если привычнее, Петр, по-бандитски вонзит в сердце «Пиковую даму», но не ту, что вы подумали, а самую, что ни на есть Петра Ильича Чайковского! Ведь мы же заслужили услышать, ради чего он ходил на вокал вместо качалки с пацанами в первом сезоне? И этот look рыцаря, быть может, то, в чем он хотел бы петь ту арию вместо блатного прикида?
1/8 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Королеву ОПГ Флору начинаешь уважать еще издалека! Виктория Исакова бесподобно держит лицо и сохраняет интригу образа. Но вы бы слышали, сколько мужских пуль сегодня летело в адрес ее героини за то, что она бросила троих сыновей. Мол, крутая «кто угодно», но не мать… И лишь женщины в злости авторитета Флоры увидели любовь к детям.
Воу! Полегче! Рузиль и Азиза Минекаевы разнесли всю красную дорогу. Хотя, точнее — Азиза! Взгляните, она будто сложила старую версию себя в шкатулочку и утопила ее в море. Это совсем другая женщина! И мы уж молчим про 90-е…
Аглая Тарасова все чаще становится звездой светских вечеров! А мы, глядя на нее под вспышками фотокамер, осторожно подходящую к микрофонам, затаиваем дыхание. Мол, хоть бы не сдуло, хоть бы не спугнуть…
Возлюбленная Родригеса Катя Кабак вышла на дорожку в соло. Ну и ладно, хочется сказать, как здорово одета, а правильнее, как хорошо выглядит! Потому что ее самая красивая одежда тут — настроение! Или не согласны?
Сергей Гилев с супругой Катей! Актер, между прочим, посеял семена провокации на этой дорожке! Он заявил, что мать, если не рядом, то не воспитывает, а значит и не мать! Как вам такое понимать?
Drama queen Елена Николаева! Если ее нет на премьере, а она про 90-е, то в пространстве буря! А все потому, что звезда «Лихих» надолго оставила след в памяти о сильных женщинах времени перемен…
Александра Мизева крайне тяжело не найти в толпе, какой бы look его ни украшал! Секрет в том, что актер на всех поглядывает с высоты 190 сантиметров! А теперь представьте такого красавца в лихие времена… Ну, однозначно, авторитет был бы!
