В ходе встречи стороны приблизились к достижению мирного соглашения.

Первый день переговоров России, США и Украины в ОАЭ завершился. Стороны согласны продлить их на 24 января. Об этом 23 января сообщает агентство Reuters.

По данным СМИ, обсуждение в первый день переговоров проходило в рабочем режиме. Во время встречи представители трех стран демонстрировали намерение продолжить диалог.

Центральной темой остается вопрос территориального статуса Донбасса. Пока эта проблема не будет урегулирована, рассчитывать на преодоление переговорного тупика практически не приходится.

От России в ОАЭ поехали руководители из Министерства обороны РФ. Возглавляет рабочую группу начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. Украинскую делегацию возглавляет секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров. От Соединенных Штатов в Абу-Даби прибыли спецпосленник США Стив Уиткофф и зять президента Соединенных Штатов, экс-советник главы Белого дома Джаред Кушнер. Также с американской командой прилетел главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич и министр армии США Дэниел Дрисколл.

