«Мелодия дружбы»: НМГ наградили за вклад в отношения РФ и КНР

Посол Китая в России призвал создавать больше теплых и близких к народу совместных работ.

Национальная Медиа Группа (НМГ) получила грамоту за вклад в сотрудничество и дружбу между Россией и Китаем. Ее вручили во время торжественного приема представителей ведущих российских СМИ в посольстве Китая в РФ.

На церемонии присутствовали официальный представитель МИД России Мария Захарова и посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Награду получил директор по международному сотрудничеству и специальным проектам НМГ Алексей Уразов.

Кроме того, подобной грамотой наградили и МИЦ «Известия».

«Будем совместно исполнять главную мелодию китайско-российской дружбы. Делать акцент на достижениях лидерских контактов, глубоко раскрывать яркие моменты сотрудничества во всех сферах, создавать больше теплых и близких к народу работ, чтобы дружба между Китаем и Россией укоренялась в сердцах людей», — отметил в речи представитель Китая.

Мария Захарова подчеркнула, что наши страны будут продолжать движение к сотрудничеству и достигать новые высоты под мудрым руководством лидеров двух держав.

