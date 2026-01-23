«Только за золотом»: единую олимпийскую форму представили в России

Фото: пресс-служба Bosco

В новой экипировке наши спортсмены могут выступить уже на ближайших международных соревнованиях, где им разрешено участвовать с флагом и гимном.

Сборные команды России по всем спортивным дисциплинам впервые за всю историю выступят в единой экипировке. Новую линейку формы под названием «Золотое наследие» представил бренд Bosco. 23 января коллекцию на фабрике в Калужской области лично осмотрел министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Фото: Пресс-служба Bosco

«Будет единый бренд — команда России. До этого он принадлежал Олимпийскому комитету, и он не передавался Минспорту. Россия на соревнования всегда ездит только за золотом», — отметил Дегтярев.

Министр также добавил, что в этой коллекции можно увидеть мотивы национальной формы, в которой спортсмены представляли нашу страну на других крупных соревнованиях. Например, на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году и в играх на родной земле в Сочи-2014 и в Москве-1980.

Фото: Пресс-служба Bosco

В новой форме российские спортсмены могут отстаивать честь страны уже на ближайших международных соревнованиях, куда наших атлетов допустили с флагом и гимном РФ.

