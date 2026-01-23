«Абьюзер, расстаемся!»: Юлия Хлынина о правиле сохранения семьи

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Не все отношения нужно беречь. От некоторых, по мнению актрисы, нужно бежать.

Для того чтобы сохранить отношения, необходимо разговаривать друг с другом. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала актриса Юлия Хлынина на премьере фильма «Коммутируй это».

«Если разговаривать честно, искренне, то, может быть, разводов будет меньше, расставаний будет меньше. Я это на самом деле и себе тоже говорю, потому что у меня тоже не всегда получается быть искренней», — заметила артистка.

Однако не все отношения, по мнению Хлыниной, стоит сохранять. От некоторых людей нужно бежать как можно быстрее. Например, если человек рядом с вами пытается указать на недостатки внешности. Таких людей Юлия считает абьюзерами. Внешний вид, по словам актрисы, ваша собственная зона ответственности, а не кого-то другого.

«Мы, кажется, уже в XXI веке понимаем, что комментарии по поводу внешности, веса, цвета глаз, национальности, расы — они являются глупыми и не относятся к сути вещей, внутри отношений уж тем более», — подчеркнула артистка.

Она призналась, что сама не поклонница спортивных залов и не всегда остается довольна собственной внешностью, поэтому не станет указывать, что делать другим.

