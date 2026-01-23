«Репутация пострадает»: найденный в Красноярске подросток рассказал, как ему угрожали мошенники

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

Парень отдал им украденные у отца деньги.

Считавшийся похищенным 14-летний подросток из Красноярска Николай Капля находился под влиянием мошенников и отдал им три миллиона рублей. Об этом сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале.

«Подросток, действуя по указанию неизвестных ему лиц, похитил из своего дома деньги в сумме трех миллионов рублей, принадлежавшие его отцу, и вместе с девушкой, прибывшей из другого города, ушел из дома. Впоследствии подросток и девушка передали денежные средства мошенникам», — говорится в сообщении СК РФ.

«Сказали, что репутация точно пострадает, что, скорее всего, на брата как-то повлияет, может, его даже отчислят», — говорит подросток на видео, опубликованном в Telegram-канале регионального СУ СК России.

Мошенники, как рассказал юноша, говорили, чтобы он не сообщал о них никому, так как все разговоры якобы прослушиваются.

О пропаже школьника стало известно 23 января. Он является сыном местного бизнесмена Андрея Капли. Вечером 22 января мальчик ушел из дома в коттеджном поселке Серебряный Бор в неизвестном направлении и с неизвестным лицом. Подросток не отвечал на звонки и сообщения, хотя раньше всегда был на связи.

Вечером того же дня на телефон отца подростка пришло сообщение о похищении ребенка с требованием выкупа в размере 30 миллионов рублей. Отец попытался убедиться, что сын жив, попросил дать возможность поговорить с Николаем по телефону. Но ему отказали, настаивали исключительно на переписке. Бизнесмен активно занимался поисками своего ребенка.

В итоге подростка нашли с его девушкой на арендованной квартире. Полицейские в данный момент проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Есть несколько версий случившегося: инсценировка похищения, работа телефонных мошенников. В пользу этого говорят детали. Николай уходил добровольно, дома не было следов взлома, однако вместе с ним пропали отцовские деньги.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Красноярске нашли пропавшую накануне девочку — 14-летнюю Наташу Елькину. Девочка ушла из дома примерно в то же самое время, что и Николай. Было даже предположение, что на кадрах из элитного поселка подростки вдвоем. Но позже стало известно: Наташа сама вернулась домой. Где была — не рассказывает, но утверждает, что с Николаем не знакома.

