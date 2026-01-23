Глава МИД Франции: необходимо обсудить с РФ европейскую архитектуру безопасности

Фото: www.globallookpress.com/Edijs Palens

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сделать это западные страны собираются, как только станут сильнее.

Западу необходимо обсудить с Россией европейскую архитектуру безопасности. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире BFMTV.

«Как только будет перевернута страница войны на Украине и как только Россия определит для себя новые направления <…> нам, очевидно, потребуется, как только мы станем сильнее, нам нужно будет обсудить с Россией европейскую архитектуру безопасности», — сказал дипломат.

Страны ЕС ранее пришли к соглашению о предоставлении Киеву беспроцентного займа на сумму 90 миллиардов евро за счет собственных ресурсов. При этом в Брюсселе отказались поддержать вариант финансирования Украины за счет замороженных российских активов. Выделенные средства рассчитаны на период 2026–2027 годов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему страны ЕС срывают все попытки мирного урегулирования на Украине. Европе после многолетних утверждений о том, что Россия не имеет права голоса в вопросах безопасности за пределами собственных границ, тяжело пойти на компромисс. К тому же во многих странах объединения в несколько раз выросли расходы на военную сферу.

Также 5-tv.ru рассказывал, что администрация президента США Дональда Трампа портит отношения с Европой и вынуждает ее отказаться от Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.