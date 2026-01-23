Путин не исключил, что вместо глобального потепления будет похолодание

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Российский лидер также поговорил о перспективах освоения Арктики.

Президент России Владимир Путин не исключил, что вместо глобального потепления придет похолодание. Об этом он сообщил в ходе своего визита в Московский физико-технический институт (МФТИ, Физтех).

«Трудно сказать, <…> то ли у нас ждет потепление глобальное, то ли, кстати, некоторые считают, что сейчас пик потепления прошел, сейчас начнется похолодание», — сказал российский лидер.

Несмотря на это, наша страна все равно намерена осваивать Арктику, к тому же 70% территории РФ находится в серных широтах, добавил Путин. Российский лидер в своем обращении также отметил важность освоения Северного морского пути для международной торговли и логистики.

До этого, 18 ноября, Владимир Путин сообщал, что нужно последовательно усиливать позиции России в Арктике. Президент отметил, что от развития инфраструктуры местных портов напрямую зависит комплексное обустройство городов и поселков на севере, а также повышение качества жизни граждан и создание рабочих мест.

