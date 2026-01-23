Случайно получилось: в Германии медбрат умертвил более ста пациентов

В Германии медбрата умертвил более чем 100 пациентов и настаивает на своей невиновности

Мужчина может стать одним из самых массовых серийных убийц в современной истории страны.

В Германии правоохранительные органы проводят масштабную проверку деятельности медбрата, ранее приговоренного к пожизненному заключению за убийство десяти человек. По новым данным, количество его жертв может достигать 100. Об этом сообщает People.

Главный прокурор города Ахен заявила, что сейчас изучается большое количество подозрительных случаев. На данный момент мужчина уже отбывает наказание за преступления, совершенные в период с декабря 2023 года по май 2024 года в больнице в городе Вюрзелен. Однако новые подробности заставляют силовиков пересматривать более ранние этапы его трудовой биографии.

Согласно версии следствия, осужденный расправлялся с пациентами во время ночных смен. Он вводил им смертельные дозы обезболивающих и седативных препаратов. Чаще всего его жертвами становились люди, находившиеся в тяжелом состоянии.

Для установления истины прокуратура намерена провести извлечение из могил 60 тел для проведения вскрытия и токсикологической экспертизы. Прокурор подчеркнула, что многие из подозрительных смертей произошли еще до 2020 года. На данный момент власти ожидают результаты уже начатых патологоанатомических исследований.

Параллельное расследование инициировано и прокуратурой Кельна, где медбрат работал до своего последнего места службы. Несмотря на тяжесть обвинений и собранные доказательства, преступник продолжает настаивать на своей невиновности. Он утверждает, что якобы не осознавал фатальности вводимых дозировок медикаментов. Тем не менее, эта версия была категорически отвергнута администрацией больницы, полицией и присяжными.

Пока остается неясным, будут ли предъявлены новые обвинения. Однако мужчина может стать одним из самых массовых серийных убийц в современной истории страны.

