Счет шел на секунды: в Дагестане восьмилетний мальчик спас провалившегося под лед друга

О грозившей его собственной жизни опасности юный герой не думал.

В Дагестане восьмилетний мальчик спас друга, провалившегося под лед. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Восьмилетний Муаз с шестью друзьями 19 января вышли на замерзшую поверхность озера Ак-Гель. Однако лед не выдержал и треснул. Пятеро ребят побежали к берегу, а один ребенок оказался в воде и начал уходить под обледенелую корку.

Увидев это, Муаз вернулся за другом. Он подошел к краю провала, протянул товарищу руку и смог вытянуть его на твердую поверхность.

Как рассказал сам герой, он пришел на помощь другу, не успев подумать об опасности, которая грозила ему самому и что он тоже мог оказаться в воде.

Известно, что в этот же день на том же водоеме произошло еще одно ЧП. Ребенок тоже провалился под лед. Его спас мужчина.

