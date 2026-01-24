Когда третий не лишний: новые вводные для пар, мечтающих о расторжении брака

Фото, видео: Кадр из к/ф «Комментируй это», реж. Юлия Трофимова, 2026 г.; 5-tv.ru

Киноиндустрия давно ищет выход из положения. Неожиданный способ представили авторы картины «Комментируй это».

Брак спасается исключительно ртом! Так заявили звезды на премьере фильма «Комментируй это» в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Если бы люди, действительно, знали секрет сохранения отношений — институт семьи давно бы находился в расцвете своего положения. Но, к сожалению, в одной из самых больших и сильных держав на десять бракосочетаний приходится восемь разводов. В России, действительно, за последнее десятилетие появилась масса возможностей для того, чтобы семьи могли стоять крепко на ногах, но внешних благ для прогресса, видимо, недостаточно. И, чтобы наступили изменения в лучшую сторону — почву внутри себя нужно «проработать». Как советуют отечественные селебрити — психологи самый экологичный инструмент.

Проработанный Сергей Бурунов уверенно заявил, что долго считал себя сильным мужиком, который должен вывозить все проблемы сам, а психологи — для рафинированных мальчиков. Но позже звезда сериала «Полицейский с Рублевки» поменял мнение о целительных сеансах у сердцеведов:

«Ну, я считаю, что это очень цивилизованный подход. Я раньше стеснялся этого и думал, что мужик… Я же справлюсь со всем, да? Нам же, особенно мужчинам, вообще почему-то запретили чувствовать. Запретили быть бессильными, запретили быть слабыми. Нам запретили плакать, потому что это считается постыдным и западло…»

Бурунов добавил, что обратился к специалисту из-за проблем с родственниками, которые ведут себя с ним как чужие. Артист пришел к тому, что мужские слезы — это проявление силы, а любимый человек должен принимать тебя в любом состоянии — и на коне, и под ним…

С такой же проблемой непринятия психологов столкнулась актриса Алина Алексеева:

«Я за качественную терапию, хотя из того поколения, которые считают, что обращаться к психологам — это слабость. Но это так мерзко, прорабатываю этот момент в себе и посещаю специалиста по необходимости!»

Пофантазировать на тему новых поправок в семейном кодексе предложили в комедии «Комментируй это». По сюжету, пара перед разводом должна два месяца пожить с психологом-комментатором, который будет озвучивать за мужа и жену абсолютно все. Это может помочь решить проблему «замалчивания» друг перед другом. По мнению съемочной группы, основная причина большого количества разводов — отсутствие эмпатии, честности в разговорах и утаивание обид. Мол, каждый хочет выставить себя правым, либо принять позицию жертвы несчастных отношений, но мало, кто может построить качественный диалог во время ссоры или какой-то вспыхнувшей ситуации.

«Какие-то процессы внутренние мы не всегда успеваем отследить. А тут рядом, если окажется такой комментатор, который будет все время говорить, что рядом с тобой происходит. Это может принести пользу!» — утверждает Юлия Хмельницкая.

Актриса сыграла в «Комментируй это» вместе с Александром Петровым семейную пару, ставшую «жертвами» новой «предразводной» процедуры. Дерзкий комментатор вместо мужа и жены проговаривал их обиды друг на друга и озвучивал «черные фантазии» про окружающих людей, поскольку был рядом с каждым не только в быту, но и на работе, с друзьями — везде! Группе бабуль, приходящих на йогу к героине Хмельницкой, сказал, что ненавидит их, начальника назвал жирным колобком… Задача своеобразного психолога была в том, чтобы высвободить весь кладезь негатива.

Бурунов считает, что эту схему нужно взять на заметку и тем, у кого пока что нет никаких проблем, потому что они неожиданно могут возникнуть. Нужно не молчать о своих переживаниях и буквально высказывать все друг другу, ведь на это людям дан целый орган, воспроизводящий слова.

«Если что-то не нравится — не молчать, а разговаривать. Для этого нам и дано ротовое отверстие природой. Мы не умеем разговаривать, к сожалению, о своих чувствах… А любимый человек на то и дан, чтобы обсуждать с ним все!»

Так что спасут ваш развод, и правда, новые вводные! Записывайте — видеть, чувствовать, говорить. А если для качественного «анпакинга» вашей душе нужен психолог — не бойтесь, уже не стыдно!

