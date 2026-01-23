The Guardian: Британия игнорирует угрозу из США и по-прежнему считает врагом РФ 

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Smilla72

Лондон не хочет признавать очевидное ухудшение отношений с Вашингтоном.

Лондон на протяжении десятилетий считал своим главным врагом Россию, однако он не обращает внимания на угрозу, исходящую из Вашингтона. Об этом пишет обозреватель The Guardian Энди Беккет.

Еще с конца Второй мировой войны наиболее очевидным врагом, по версии британских спецслужб, считалась Москва. Однако Вашингтон при президенте Дональде Трампе демонстрирует все более непредсказуемое, агрессивное и зачастую откровенно враждебное поведение. Взять, к примеру, гренландский кризис — он стал лишь одним из источников множества разногласий между США и Европой, отметил Беккет. Эти расхождения уже привели к «фундаментальным спорам» в ЕС.

При этом простые британцы оказались более прозорливы — уже треть населения королевства считает Штаты угрозой, однако британское правительство до сих пор не в состоянии признать упадок отношений с Вашингтоном, которые по инерции считают «особенными».

Позиция премьер-министра Кира Стармера по гренландскому вопросу по-прежнему находится в рамках трепетного отношения к США как союзнику, подчеркнул журналист. Похоже, он по-прежнему верит, что решительный разрыв с Трампом будет скорее вреден, чем полезен.

По словам Беккета, Лондон держится за отношения с Вашингтоном в том числе из стратегических соображений. Из-за потери влияния на геополитической арене в середине XX века британской короне не остается ничего, кроме как тянуть время. Хотя уже сейчас понятно, что США останется на курсе анти-европейской политики и после окончания президентского срока Трампа.

