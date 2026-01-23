Важнее, чем Париж: почему Рим был особым городом в жизни Валентино

Рим был особым городом для Валентино из-за того, что тут открылся его первый модный дом

Своеобразный подход к моде и красоте позволял кутюрье оставаться актуальным многие годы.

Итальянский кутюрье Валентино Гаравани был одним из последних великих модельеров, передает корреспондент 5-tv.ru Анастасия Волосатова, которая находится у римской базилики Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири. Там проходит церемония прощания с дизайнером.

«Здесь, в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири, прощаются не только с гением, но и отпускают в прошлое эпоху. Кутюрье старой школы, и это точно не глянцевый штамп», — отметила корреспондент.

Без Валентино высокая мода была бы совсем не такой, какой мы ее знаем. Именно итальянец воспевал лаконичность силуэта и дисциплину формы, был проводником культа аристократичной и изысканной красоты. Именно такой подход к моде позволял Валентино оставаться актуальным многие годы.

«Рим для уроженца Ломбардии был даже важнее Парижа. Тут он открыл первый модный дом», — отметила корреспондент.

Валентино Гаравани скончался на 94-м году жизни 19 января. Основатель модного дома Valentino умер в своей резиденции в Риме в окружении близких.

Валентино Гаравани родился 11 мая 1932 года в городе Вогера в итальянской области Ломбардия. В 1960 году он совместно с Джанкарло Джаметти основал модный дом Valentino, который впоследствии стал одним из самых узнаваемых брендов высокой моды в мире.

В 1998 году Гаравани продал модный дом предпринимателю Джанни Аньелли, однако на протяжении последующих десяти лет продолжал работать над коллекциями бренда. Его последний показ состоялся в Париже в 2008 году. В сентябре 2007 года модельер официально объявил о намерении завершить карьеру в индустрии моды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем запомнился миру модельер Валентино Гаравани. Он считал красный самым лучшим цветом, который идет любой женщине, называл отвратительными вечерние платья, открывающие лодыжки, прославлял нулевые как время всеобщего признания высокой моды, «вульгарных» восьмидесятых стыдился.

