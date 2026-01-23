В Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры РФ, США и Украины

Фото: www.globallookpress.com/Jörg Dauerer

В Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры России, США и Украины. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на своего корреспондента Салли Локвуд.

«Мирные переговоры в Абу-Даби уже начались. Однако мы еще не знаем, находятся ли представители России и Украины в одной комнате», — уточнили в СМИ.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее уточнял, что 23 января в ОАЭ пройдут переговоры по вопросам безопасности с участием представителей этих трех государств.

От России в Абу-Даби поехали руководители из Министерства обороны РФ. Возглавляет рабочую группу начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошли переговоры президента России Владимира Путина и делегации из США в Кремле. 22 января российский лидер встретился со спецпосленником США Стивом Уиткоффом и зятем президента Соединенных Штатов, экс-советником главы Белого дома Джаредом Кушнером.

