Ковры в СССР и сегодня: как изменилась роль ворсистого аксессуара за 30 лет

С советских времен статус этого предмета интерьера значительно изменился.

Ковер как предмет обстановки может играть разнообразную роль в жилом помещении. При этом в СССР этот вид домашнего убранства имел культовый статус и закрывал сразу несколько практических и эстетических потребностей. Об исторических и современных способах применения ковров 5-tv.ru рассказала дизайнер интерьеров Елена Безрученко.

В советском обществе иметь ковер стремилась каждая семья. С функциональной точки зрения этот аксессуар помогал сберегать тепло и служил для шумоизоляции. Стены в советских домах были в основном достаточно тонкие, и ткань ковра помогала создать дополнительный слой, гасящий входящие и исходящие звуки. Если же поверхность была неровной и щербатой, ковер скрывал и этот недостаток, подчеркнула эксперт.

В эстетической плоскости ковер был символом статуса, успеха и обеспеченности. Особенно ярко это ощущалась во время дефицита. По рисунку на ворсе можно было определить время покупки предмета роскоши, а значит, таким образом подчеркивалась способность следовать моде и наличие вкуса. Как отметила Безрученко, почти у каждого россиянина есть детские семейные фотографии на фоне ковра.

В современном обществе запросы к коврам изменились. Если раньше был популярен яркий, броский орнамент, то сейчас более востребованы минималистичные и графичные рисунки, либо вовсе один тон. Компании, выпускающие ковры, пробуют различные сочетания в составе нитей и разную высоту ворса.

В помещении же ковер играет роль зонирующего элемента, отделяющего одну комнату от другой, например, гостиную от кухни.

