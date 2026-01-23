Рост промышленного производства в Петербурге за последние пять лет превысил 30%

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов; 5-tv.ru

Это один из лучших показателей в стране.

Рост собственных доходов Петербурга обсуждали на встрече спикера Совета Федерации и губернатора Северной столицы. Как сказала Валентина Матвиенко, за последние пять лет рост промышленного производства первысил 30%, один из лучших показателей в стране. Говорили и об увековечении памяти защитников Ленинграда. На следующей неделе в России отметят День полного освобождения города от фашистской блокады.

«Важно делать все, чтобы о геноциде мирного населения города Ленинграда, который был совершен фашистской Германией и рядом других европейских государств, которые участвовали в блокаде, не забывали. Об этом нужно напоминать, передавать молодому поколению. Простить это невозможно, у таких преступлений нет срока давности», — подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Огромное спасибо от блокадников. Решения, которые были приняты по поручению президента, по инициативе ветеранов и блокадников, — это снятие ограничения на обязательное четырехмесячное проживание в осажденном городе, индексация пенсии работающим пенсионерам. Это, конечно, большая заслуга в том числе и вас», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Валентина Матвиенко и Александр Беглов пришли на встречу с ленточками Ленинградской Победы. Это символ торжества жизни над смертью. Ткань оливкового и зеленого цвета повторяет колодку медали «За оборону Ленинграда».

