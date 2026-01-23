Российских тяжелоатлетов допустили до международных турниров с флагом и гимном

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пока речь только о спортсменах моложе 23 лет.

Международная федерация тяжелой атлетики допустила наших спортсменов моложе 23 лет до соревнований с флагом и гимном.

Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Он также отметил, что взрослым тяжелоатлетам разрешат выступать с национальными символами после восстановления в правах Олимпийского комитета России. Пока они допущены до соревнований только в нейтральном статусе.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Италии. Приглашения на игры получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Непряевой. А также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Информацию подтвердили в Международном олимпийском комитете.

Ранее приглашения получили другие наши атлеты, в том числе фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян. Главные старты четырехлетия пройдут в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.