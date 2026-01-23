Император моды: в Риме хоронят кутюрье Валентино Гаравани

Фото, видео: Reuters/Matteo Minnella; 5-tv.ru

Легендарный дизайнер будет покоиться в в римской базилике, построенной по проекту Микеланджело.

Кадры из Италии. У римской базилики, построенной еще по проекту Микеланджело, сейчас выстраиваются гигантские очереди.

Там в последний путь провожают знаменитого дизайнера Валентино Гаравани. Он умер в возрасте 93 лет. Церемония открытая. Но журналистам запрещена съемка внутри церкви.

Валентино — создатель итальянского бренда, который давно превратился в символ элегантности. Дизайнер создавал в том числе платья уникального красного оттенка и они стали его фирменным знаком. Клиентками модельера были яркие женщины эпохи, например Жаклин Кеннеди и принцесса Диана. А Софи Лорен и Джулия Робертс в его нарядах выигрывали «Оскар».

Он считал красный самым лучшим цветом, который идет любой женщине, называл отвратительными вечерние платья, открывающие лодыжки, прославлял нулевые как время всеобщего признания высокой моды, «вульгарных» восьмидесятых стыдился. Он благодарил судьбу, что на протяжении всей жизни смог сохранять собственный стиль, как бы при этом ни менялись тренды индустрии, — сравнивал себя с товарным поездом, который всегда остается на одних и тех же рельсах. И не терял энтузиазма и интереса к профессии до последних дней.

