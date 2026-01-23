Слезы и душевная боль: певица Слава о причинах своих проблем с алкоголем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Артистка хочет, чтобы ее взяли на руки и положили в горячую ванну.

Певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, связала свое пристрастие к алкоголю с отсутствием сильного плеча рядом и нехваткой мужского внимания. Об этом артистка рассказала в социальных сетях.

В эмоциональном видео она развеяла домыслы о том, что регулярное употребление спиртного связано с ее любовью к шумному отдыху. На кадрах знаменитость не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Слава объяснила свое состояние дефицитом искренних чувств.

«Хочу, чтобы появился мужчина, который взял бы меня сейчас, поднял и положил в горячую ванную со словами: «Любимая и единственная моя Настюша, умненькая и красивая, полежи сейчас и отдохни. Завтра ты не будешь пить. Завтра ты будешь самым счастливым человеком на свете, потому что я всегда буду рядом», — поделилась сокровенными мыслями звезда.

Певица подробно описала образ идеального спутника, который смог бы избавить ее от накопившейся усталости. По словам артистки, ей жизненно необходим человек, готовый взять на себя решение всех бытовых и финансовых трудностей. Избранник должен оплачивать счета и поддерживать ее родственников.

«И самое главное — что он положит меня в постель и будет заниматься со мной самым нежным сексом. И утром будет целовать мой нечищеный рот, и я все равно буду для него самой прекрасной женщиной», — отметила Слава.

Кризис в жизни исполнительницы обострился после окончательного разрыва с бизнесменом Анатолием Данилицким в мае 2025 года. Несмотря на то, что пара была вместе с 2002 года, их союз так и не был оформлен официально.

Слава ранее рассказывала, что поводом для завершения многолетнего романа стали неверность партнера. Также он не оказывал ей необходимую моральную поддержку в трудные периоды.

