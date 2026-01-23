Экстренное возвращение с орбиты: экипаж Crew-11 впервые раскрыл детали эвакуации

Фото: John Raoux/ТАСС

Отмененный выход в открытый космос стал первым сигналом того, что экспедиция пойдет не по плану.

На пресс-конференции, организованной NASA, астронавты миссии Crew-11 впервые публично рассказали об обстоятельствах досрочного возвращения с орбиты. Экспедиция, стартовавшая в начале августа прошлого года, изначально была рассчитана на шесть с половиной месяцев работы на борту Международной космической станции. Однако из-за внезапных проблем со здоровьем одного из членов экипажа миссию пришлось экстренно свернуть.

В состав экипажа входили астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финк, представитель японского агентства JAXA Кимия Юи, а также космонавт Роскосмоса Олег Платонов. По словам участников миссии, имя астронавта, чье состояние потребовало эвакуации, решено не раскрывать.

Миссия Crew-11 стала беспрецедентной сразу по двум причинам: это первая экспедиция на МКС, прерванная по медицинским показаниям, и первая полноценная медицинская эвакуация за 65-летнюю историю пилотируемых полетов NASA.

Ключевым элементом в развитии событий, как выяснилось, стал портативный аппарат ультразвуковой диагностики, который оказался на станции в момент нештатной ситуации 7 января — накануне запланированного выхода в открытый космос. Именно его наличие позволило быстро оценить состояние здоровья и принять решение.

«Когда возникла эта нештатная ситуация, аппарат УЗИ оказался под рукой. Поэтому я настоятельно рекомендую оснащать портативными ультразвуковыми устройствами все будущие космические полеты. Он действительно сыграл важную роль», — пояснил Майк Финк.

Астронавт отметил, что устройство доставили на МКС для планового мониторинга изменений организма в условиях невесомости, а не для экстренных случаев. Тем не менее, именно оно стало решающим инструментом в критический момент.

«Конечно, у нас не было других крупных аппаратов, которые есть здесь, на планете Земля. Мы очень стараемся убедиться, что все члены экипажа перед полетом абсолютно здоровы и никаких сюрпризов быть не должно. Но иногда происходят непредвиденные ситуации, и в этот раз команда была готова… подготовленность сыграла ключевую роль», — добавил Финк.

Командир экипажа Зена Кардман подчеркнула, что инфраструктура МКС изначально рассчитана на оказание медицинской помощи в экстренных ситуациях. По ее словам, решение NASA отменить выход в открытый космос, который должен был стать для нее первым, было абсолютно оправданным, поскольку приоритетом оставалась безопасность экипажа.

Японский астронавт Кимия Юи признался, что был впечатлен тем, насколько эффективно сработала предполетная и оперативная подготовка при решении медицинских задач в космосе.

«Мы способны справиться с любой сложной ситуацией. Этот опыт будет чрезвычайно ценен для будущего пилотируемой космонавтики», — сказал он.

Эвакуация экипажа завершилась 15 января: корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно приводнился в Тихом океане у побережья Сан-Диего. В Хьюстоне астронавтов уже ждала сменная экспедиция, чей старт запланирован на середину февраля.

«Мы надеялись обнять их на орбите, но обнялись уже на Земле», — заключил Финк.

В NASA и SpaceX сообщили, что рассматривают возможность переноса следующего пилотируемого полета на более ранние сроки, чтобы минимизировать последствия внеплановой паузы в работе станции.

