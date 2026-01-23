Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В каком состоянии она находится?

В Красноярске нашли пропавшую накануне девочку. Об этом сообщили в СК.

Четырнадцатилетняя Наталья ушла из дома днем 22 января из дома и не вернулась. Она попала в ориентировки отряда «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной.

Девочка пришла домой сама. По информации источника 5-tv.ru, она поссорилась с мамой перед уходом.

Ранее 5-tv.ru писал, что 14-летняя школьница исчезла в тот же день, что и похищенный сын бизнесмена Андрея Капли. Предварительно уточнялось, что девочка ушла из дома 22 января, около 15:00.

Стало известно, что в Красноярске пропал сын предпринимателя. Он попал на видеокамеры — на записи видно, как мальчик ушел из дома в элитном поселке Серебряный Бор в неопределенном направлении и с неизвестным человеком.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют версию о том, что мальчик действует под влиянием аферистов — перед уходом из дома он забрал три миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о похищении (пп. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Сейчас следователи устанавливают местоположение подростка и выясняют личности преступников.