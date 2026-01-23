«У меня не было мечты»: Сергей Бурунов о своей популярности

Сергей Бурунов: Я не рассчитывал на славу и народную любовь

Сергей Бурунов стал известен на всю страну довольно поздно — в 39 лет после выхода сериала «Полицейский с Рублевки».

Актер Сергей Бурунов не рассчитывал на всенародную славу и любовь. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Комментируй это».

«Я вообще на нее (славу — Прим. ред.) не рассчитывал, вообще никогда об этом не думал», — заявил актер.

Артист не ставил себе цель прославиться, однако известность «свалилась на него сама» после сериала «Полицейский с Рублевки». По сюжету он сыграл подполковника Яковлева, который вынужден терпеть любящего превышать полномочия подчиненного Григория Измайлова. Роль последнего исполнил актер Александр Петров.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Сергей Дорогов рассказал на премьере фильма «Есть только МиГ» о детской мечте Бурунова. По словам артиста, тот через всю жизнь пронес стремление стать пилотом самолета. Дорогов отметил, что Бурунов не оставляет детскую грезу и старается всеми силами реализовать ее. В марте 2011 года он совершил первый самостоятельный полет.

