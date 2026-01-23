Время переосмысления: таро-прогноз на неделю с 26 января по 1 февраля

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Дарина Святозарова делится энергией карт и помогает понять, куда направить силы в ближайшие дни.

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Дарина Святозарова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз на неделю с 26 января по 1 февраля.

Общая энергия недели (Карта Таро — Повешенный)

Неделя ощущается как подвешенное состояние — будто события замедляются, а привычные способы действовать перестают работать. Повешенный указывает не на застой, а на необходимость изменить угол зрения. То, что раньше казалось очевидным, сейчас требует пересмотра.

Может появиться ощущение, что вы вынужденно ждете: решения откладываются, ответы не приходят, люди ведут себя непредсказуемо. Это не наказание, а пауза, в которой важно не дергаться и не пытаться «продавить» реальность.

Чем спокойнее вы примете этот ритм, тем больше поймете. Неделя не про результат, а про внутреннюю настройку. Иногда, чтобы сдвинуться вперед, нужно сначала остановиться.

Здоровье (Карта Таро — Шестерка Мечей)

Состояние здоровья будет напрямую связано с эмоциональным фоном. Шестерка Мечей говорит о постепенном выходе из напряжения, но не мгновенном. Возможны колебания самочувствия: то легче, то снова откат.

Карта советует беречь нервную систему. Любая перегрузка сейчас ощущается острее обычного, поэтому важно сознательно снижать уровень стресса и не втягиваться в чужие переживания.

Неделя подходит для мягкого восстановления, смены обстановки, даже коротких поездок или символического «ухода» от того, что давно давит. Чем меньше внутренней борьбы — тем стабильнее ресурс.

Финансы (Карта Таро — Король Жезлов)

В финансовых вопросах появляется тема инициативы и личной ответственности. Король Жезлов указывает: многое зависит от того, насколько вы готовы взять управление в свои руки, а не ждать внешних условий.

Неделя может поставить перед выбором — действовать смело или остаться в привычной, но уже тесной модели. Возможны идеи, связанные с развитием, новыми направлениями или пересмотром роли в работе.

При этом карта предупреждает: чрезмерная самоуверенность может сыграть против вас. Важно не только вдохновлять и вести, но и учитывать реальность. Деньги любят энергию, но не терпят хаоса.

Отношения (Карта Таро — Четверка Пентаклей)

В отношениях может проявиться закрытость. Четверка Пентаклей говорит о стремлении удержать контроль, сохранить привычный формат и не пускать слишком глубоко — даже близких людей.

Парам карта указывает на тему безопасности: каждый по-своему защищает границы, иногда за счет эмоциональной дистанции. Возможны разговоры о деньгах, быте, ответственности — не самые романтичные, но важные.

Одинокие могут поймать себя на том, что держатся за прошлые установки или страхи. Желание стабильности понятно, но чрезмерная осторожность мешает новым чувствам. Важно честно ответить себе: вы бережете себя — или просто не рискуете?

Совет на неделю (Карта Таро — Туз Мечей)

Туз Мечей советует прояснять. Неделя требует честности — прежде всего с собой. Назовите вещи своими именами, даже если правда не самая удобная. Ясность сейчас важнее комфорта.

Карта подталкивает к решению, которое долго откладывалось. Это не обязательно резкий шаг, но внутреннее «да» или «нет» должно прозвучать четко.

Не пытайтесь сгладить углы там, где нужна прямота. Одно точное осознание на этой неделе может изменить гораздо больше, чем десяток компромиссов.

