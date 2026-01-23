«Когда ты окрылен»: Михаил Тройник о гениальности и смекалке

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Сложно объяснить, как человеку удается совершить что-то невозможное. Это зависит не от возраста, а от устремления мысли.

Секрет гениальности изобретателя нельзя до конца постичь логическим путем. Об этом 5-tv.ru заявил актер Михаил Тройник на премьере фильма «Левша».

«Никто не знает, как это происходит. Есть такие умельцы, которые совершенно непонятным образом делают крутые вещи», — объяснил артист.

По мнению Тройника, именно загадка гениальности лежит в основе интереса к произведению Николая Лескова, по которому снят одноименный фильм. При этом до конца объяснить природу изобретательской одаренности нельзя, но можно ее прочувствовать. Как выразился артист, в повести «Левша» есть «объем русской мысли».

Тройник вспомнил свое обучение в школе-студии МХАТ, когда ему пришлось за три дня поменять программу и материалом тогда стала как раз повесть Лескова. Изучать ее пришлось в ускоренном режиме. Артист пошутил, что сейчас вряд ли справился бы с такой экспресс-подготовкой.

Парадоксальным образом профессиональная база может зашоривать мышление человека, лишая непосредственности. Тот же, кто «делает, не зная ничего», но будучи окрылен идеей, идущей из бессознательного в момент творения, рождает гениальные произведения.

