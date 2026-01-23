Против воли: женщину усыпил уставший заботиться о ней муж

Фото: www.globallookpress.com/Jens Kalaene

Она планировала жить вопреки тяжелому недугу.

В канадской провинции Онтарио разразился скандал вокруг смерти пожилой пациентки. Она прошла процедуру эвтаназии вопреки своим первоначальным желаниям. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Уточняется, что супруг женщины, уставший от постоянного ухода за больной женой, настоял на процедуре. Пациентка испытывала серьезные осложнения после операции на сердце и находилась на паллиативном лечении.

Несмотря на то, что ранее женщина отказывалась от эвтаназии из-за религиозных убеждений, процедура была проведена в экстренном порядке. Это случилось всего через несколько часов после повторного обращения мужа к медикам.

Комитет по пересмотру смертей в Онтарио выразил глубокую обеспокоенность этим случаем из-за нарушений защитных механизмов системы. Согласно отчету, первый эксперт, оценивавший состояние женщины, возражал против проведения процедуры. Он заметил резкую перемену в ее настроении и заподозрил давление со стороны измотанного супруга.

Однако поставщик услуг заменил специалиста. В итоге третий по счету сотрудник одобрил смертельный укол, сославшись на «клиническую необходимость».

Критики отмечают, что у женщины просто не осталось выбора после того, как ей отказали в госпитализации в хоспис, оставив на попечении выгоревшего родственника.

Канадское законодательство о медицинской помощи в смерти (MAiD) было легализовано в 2016 году и с тех пор подвергается постоянному расширению. Изначально доступ к нему имели только неизлечимо больные, чья кончина была очевидной в ближайшем будущем.

Теперь же критерии стали более размытыми, охватывая людей с хроническими заболеваниями и инвалидностью. Врач Рамона Коэльо, участвовавшая в расследовании, подчеркнула, что вместо ускорения смерти власти должны были сосредоточиться на организации адекватной паллиативной поддержки.

По мнению эксперта, системы MAiD превращаются в опасный инструмент, когда смерть предлагается как единственное решение социальных проблем и отсутствия должного ухода.

