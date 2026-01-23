«Нам запретили чувствовать»: Сергей Бурунов о главном правиле сохранения семьи

Бурунов: Чтобы сохранить семью, нужно прямо говорить о своих чувствах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

К сожалению, с родственниками редко принято говорить о своих чувствах.

Чтобы сохранить семью, очень важно прямо и открыто говорить о своих чувствах, никогда не обманывая партнера. Об этом 5-tv.ru рассказал актер Сергей Бурунов на премьере фильма «Комментируй это».

«Верность, искренность, никогда не врать друг другу<…> Если что-то не нравится — не молчать», — объяснил артист.

По словам Бурунова, в обществе, к сожалению, не принято, чтобы члены семьи свободно говорили о том, что чувствуют. Людям, особенно мужчинам, как будто запретили испытывать эмоции, быть слабыми, плакать. Социум клеймит подобные проявления и считает их постыдными.

По мнению же актера, стесняться слез и эмоций не нужно. Открытое проявление своих эмоций помогает выстроить в семье доверие и взаимопонимание. «Глупые» женщины не любят плачущих мужчин, тогда как на самом деле слезы, даже мужские — это проявление силы. Если ты умеешь довериться другому человеку и заплакать перед ним — это и есть проявление твердости и зрелости, считает Бурунов.

