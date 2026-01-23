Школьница из Красноярска пропала в тот же день, что и сын бизнесмена

Фото: © РИА Новости/ Алексей Сухоруков

Дом девочки расположен примерно в трех километрах от места жительства пропавшего подростка.

В Красноярске 14-летняя школьница исчезла в тот же день, что и сын бизнесмена Андрея Капли. Об этом сообщила организация «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной, разместив ориентировки на детей.

По предварительной информации, девочка ушла из дома в четверг, 22 января, около 15:00. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным. В ориентировке указано, что школьница была одета в черную куртку, серые джинсы и черные ботинки.

Ранее стало известно, что в Красноярске похитили сына бизнесмена Андрея Капли. Вечером 22 января мальчик ушел из дома в коттеджном поселке Серебряный Бор в неизвестном направлении и с неизвестным лицом.

Отец мальчика, придя домой, обнаружил, что сына дома нет, а из сейфа пропали три миллиона рублей. Вечером того же дня на телефон отца подростка пришло сообщение о похищении ребенка с требованием выкупа в размере 30 миллионов рублей. По факту похищения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

По данным источника 5-tv.ru, элитный поселок Серебряный Бор находится под вооруженной охраной и видеонаблюдением. В населенном пункте живут состоятельные люди, которые используют вертолеты, чтобы добраться на работу, на задних дворах домов — вертолетные площадки.

