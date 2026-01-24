Фото, видео: www.globallookpress.com/Igor Golovniov; 5-tv.ru

Своей ангажированности техногигант не скрывает.

Корпорация Microsoft оказалась в центре крупного политического скандала. В своем рейтинге использования искусственного интеллекта в мире техногигант поставил многие страны неспраедливо низко. Россия, например, во второй сотне стран, ниже Кении и Камеруна. При этом в самом отчете фиксируется рост использования нейросетей в России: их применяют около 70% компаний.

Зачем же понадобилась такая грубая подтасовка — разбирались корреспонденты «Известий» Николай Иванов и Елена Прохоровская.

В Евросоюзе Microsoft обвиняли в тайном сборе персональных данных детей. В Британии — в неуплате налогов. И эти люди оценивают степень внедрения искусственного интеллекта.

Свой офис техногигант в России закрыл в прошлом году, но о ней самой не забыл. Поместил аж на 119 место в рейтинге внедрения искусственного интеллекта, между Кенией и Камеруном. К России у Microsoft давняя «любовь». Еще в 2018-м IT- «монстр» подключился к фейковой кампании демократов о мнимом вмешательстве Москвы в американские выборы. Причем, без доказательств, К подтасовкам детищу Билла Гейтса не привыкать.

В ангажированности при расчетах коэффициента внедрения ИИ Microsoft и сам признается: не ко всем странам у них есть доступ.

«В некоторых странах, таких как Россия, Иран и частично Китай, данные телеметрии ограничены, поэтому оценки использования могут быть неполными», — пишет западное издание.



«Microsoft считает использование искусственного интеллекта в своей инфраструктуре. То есть это Copilot, Bing. И, соответственно, они вообще не учитывают российские модели, такие как GigaChat и Яндекс.GPT. А это лидеры российского рынка», — отметил криптотрейдер Петр Severa Левашов

Тем более, внедрение ИИ — не гарантия успешного развития страны. На финансовом рынке надувается новый мыльный пузырь — как раз нейросетей. Инвестиции к 2029 году перевалят за три триллиона долларов. А отдачи — нет. Аналитики напоминают: пузырь уже в четыре раза больше ипотечного, а он привел к мировому кризису в 2008-м.

К тому же рейтинг Microsoft выглядит неубедительно хотя бы из-за того, что родина компании, США, в нем на 24-м месте. При этом даже элементарные технологии там до сих пор не внедрены.

В нью-йоркском метро революционное, по местным меркам, событие. Впервые — бесконтактная оплата за проезд. Эйфория длилась недолго. Система сразу начала сбоить: у одних несколько раз списывали за одну поездку, у других — трудности с доступом к балансу карточки.

Оплата по лицу здесь вообще воспринимается как магия. Расскажещь — не поверят. От российского же метро американцы давно в восторге. И сравнивают со своим.

Если б они знали про реальные масштабы внедрения ИИ в нашу жизнь.

Искусственный интеллект сопровождает нас буквально на каждом шагу в повседневной реальности. Оплата транспорта улыбкой уже давно никого не удивляет. Камеры на улицах помогают выявить в толпе нарушителя. Разумеется, обработка видео через нейросети. Светофоры снабжены датчиками с ИИ, чтобы минимизировать заторы. Не говоря уже о простых запросах: «Построй маршрут до ближайшей кофейни».

Кстати, это видео снято при помощи нейросетей. Огромные массивы данных, вопросов тоже обрабатывали нейросети в преддверии и во время «Итогов года» с президентом.

«В области взаимодействия государства и граждан, Госуслугам завидует большая часть Европы. У них такого в принципе нет. Только Китай может хоть как-то соревноваться с нами», — сказал доктор технических наук Владимир Арлазаров.

Вообще, это классический hate speech, «язык вражды» с помощью выдуманных рейтингов. Для демонизации неугодных стран.

«Россия — это бензоколонка, маскирующаяся под страну», — говорил экс-сенатор от штата Аризона Джон Маккейн.

Вот только доля нефтегазовых доходов в бюджете — всего около 22%.

«Россия изолирована, экономика порвана в клочья», — говорил экс-президент США Барак Обама.

«Промышленность в Россия катится в пропасть», — утверждала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Снова ложь. В отчетах Всемирного банка экономика России — на четвертом месте в мире. А они — как по методичке.

«Если говорить про „разорвать экономику в клочья“, это, действительно, была просто угроза. Это был вербальная интервенция, которая не оправдалась. Рейтинги — это всегда, с одной стороны, контрольный инструмент. С другой — определенное оружие», — отметил кандидат экономических наук Андрей Бархота.

Это касается и военной отрасли.

«Российский гиперзвуковой арсенал представляет собой скорее пропаганду, чем решающий фактор», — пишет западный журнал.

Вот только экспорт российских вооружений говорит об обратном: с 2022 он вырос на 10%. Потому что наше оружие проверено в реальных боевых условиях.

«Западный мир старается по-прежнему задать такие рамки и стандарты, которые выгодны именно для них, для западного мира, для того, чтобы продемонстрировать свое доминирование», — отметил юрист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

Которое при ближайшем рассмотрении оказывается пустышкой.

