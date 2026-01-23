В России могут запретить публиковать в сети ответы на домашние задания

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Так намерены бороться со списыванием и снижением качества образования.

Выполнять домашнюю работу школьникам теперь придется самостоятельно. Минпросвещения хочет запретить публиковать в интернете и соцсетях готовые задания. Нельзя будет распространять информацию о тестах ГИА, о решениях задач из учебников, а также о Всероссийской олимпиаде школьников.

Исключение составят данные, которые уже содержатся в самих пособиях и их электронных версиях. Так ведомство планирует бороться с ростом списывающих учеников. Из-за них падает мотивация школьников, которые работают самостоятельно, а также снижается качество образования, считают в ведомстве. А распространение решений олимпиадных заданий и вовсе уменьшает ценность Всероссийской олимпиады.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские высшие учебные заведения пересмотрели перечень вступительных испытаний для 48 направлений подготовки за полгода до старта приемной кампании.

Корректировка образовательных программ и условий приема связана с обновленным регламентом Министерства науки и высшего образования РФ, который официально вступит в силу с 1 марта 2026 года. При этом новые списки были опубликованы всего за 12 дней до завершения срока подачи заявлений на участие в Едином государственном экзамене.

Изменения затронули как технические, так и гуманитарные специальности, значительно меняя привычную структуру подготовки школьников к экзаменам.

