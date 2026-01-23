Тревожный сигнал: почему собака скулит по ночам

Фото: 5-tv.ru

Звуки, которые издает пес, могут говорить о проблемах со здоровьем.

Многие владельцы собак сталкиваются с тем, что их питомец скулит по ночам. Следует внимательно отнестись к такому поведению четвероногого друга — оно может свидетельствовать о проблемах со здоровьем и нервной системой. О том, как правильно реагировать на ночной скулеж, URA.RU рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Одной из распространенных и наиболее безобидных причин того, что пес скулит в темное время суток, является скука и нехватка общения. Как объяснил эксперт, чаще всего в этом отражается образ жизни питомца — при отсутствии взаимодействия с хозяином и игрушек собаке просто нечего делать, кроме как издавать печальные звуки.

Недостаток движения и прогулок — еще одна распространенная проблема, о которой собака сигнализирует скулежом. Норма составляет 1,5–2 часа два раза в день для активных пород. Если этот норматив не выполняется, собака скучает, испытывает стресс и может не только скулить, но и разносить дом, а также грызть вещи.

Есть и физиологические проблемы, из-за которых собака может издавать громкие звуки в ночнео время. Если пес скулит и мечется, часто подходит к двери, пытается выйти на улицу и проявляет беспокойство, это может говорить о мочекаменной болезни, болях, ревматоидных симптомах и остеохондрозе.

