Впервые в жизни решил побрить подмышки: мужчина взял бритву у жены и умер

Врачи столкнулись с крайне редким и стремительным развитием инфекции.

Мужчина побрил подмышки бритвенным станком своей жены и умер от стремительно развившейся инфекции. После обычной гигиенической процедуры у него возникло тяжелое гнойное воспаление, которое за короткое время привело к сепсису и летальному исходу. Этот крайне редкий медицинский случай описал в своих социальных сетях терапевт из Германии Нарма Корсаев, на публикацию которого ссылается aif.ru.

Через короткое время после процедуры мужчина оказался в больнице с диагнозом гидраденит — гнойным воспалением потовых желез в подмышечной области. Заболевание потребовало хирургического вмешательства, однако после операции состояние пациента начало резко ухудшаться. Уже на следующий день температура тела поднялась до 39 градусов, а затем в области раны появилось выраженное гнойное воспаление.

Инфекция быстро распространилась в глубокие слои тканей и перешла в фасциит — опасное состояние, при котором поражаются соединительные оболочки мышц. Несмотря на интенсивное лечение и все предпринятые реанимационные меры, спустя 15 дней после госпитализации мужчина скончался от септического шока.

При детальном анализе анамнеза врачи обнаружили возможную причину столь молниеносного развития инфекции. Выяснилось, что во время бритья на коже образовались микроповреждения, через которые в организм проникли бактерии. Эти микроорганизмы являлись частью естественной микрофлоры кожи супруги и не представляли для нее опасности, однако для иммунной системы пациента они оказались агрессивными и спровоцировали тяжелую инфекцию.

Медики отмечают, что подобный механизм заражения не является чем-то уникальным с точки зрения биологии: схожим образом развиваются и другие заболевания, включая пневмонию или инфекции мочевыводящих путей, когда бактерии из привычной среды попадают во внутренние ткани организма.

«Такое возникает редко, но лишний раз доказывает, что предметы лично гигиены — это ваши личные предметы личной гигиены. Зубная щетка — чисто ваша зубная щетка, бритва — это чисто ваша бритва, трусы — лично ваши трусы», — пояснил врач-терапевт.

Врачи подчеркивают: даже незначительные микротравмы кожи при использовании чужих предметов гигиены могут в исключительных случаях привести к тяжелым последствиям, особенно если бактерии попадают в благоприятную для размножения среду.

