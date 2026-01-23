Рабский труд под видом бизнеса: в Новосибирской области вынесли приговор семье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На протяжении нескольких лет людей удерживали без оплаты, документов и возможности покинуть место работы.

Суд Новосибирской области признал предпринимателей из Татарского района виновными в использовании рабского труда. На протяжении нескольких лет фигуранты удерживали людей без оплаты, документов и возможности покинуть место работы.

Как сообщили в Следственном комитете России по Новосибирской области и подтвердили на сайте Татарского районного суда, фигурантами дела стали жители района — отец и сын, занимавшиеся предпринимательской деятельностью.

Суд установил, что 65-летний Ровшан Иса оглы Мустафаев и его 39-летний сын Нарван Ровшан оглы Мустафаев вели бизнес, связанный с кафе-гостиницей, расположенной на 968-м километре трассы «Иртыш», а также занимались сельским хозяйством на ферме вблизи села Дмитриевки Татарского района Новосибирской области. Для выполнения подсобных работ они подбирали людей, находившихся в уязвимом социальном положении.

Следствием установлено, что в период с начала 2019 года по конец августа 2023 года подсудимые привлекли как минимум трех человек для работы в кафе-гостинице и на ферме. Под предлогом оформления трудовых отношений у потерпевших изымались паспорта, после чего они фактически лишались возможности свободно распоряжаться собой.

Условия труда не соответствовали требованиям законодательства Российской Федерации. Рабочий день достигал 16 часов, проживание осуществлялось в помещениях, не предназначенных для этого. В них отсутствовало отопление, а также элементарные средства личной гигиены. Оплата за выполненную работу не производилась.

Как следует из материалов дела, потерпевшим запрещалось самовольно покидать территорию гостиницы и фермерского хозяйства. В случае отказа от выполнения работ к ним применялись угрозы и физическое насилие. Двум пострадавшим удалось сбежать самостоятельно, попытки третьего были пресечены силой.

По итогам рассмотрения уголовного дела Татарский районный суд Новосибирской области признал Ровшана Мустафаева и Нарвана Мустафаева виновными в использовании рабского труда и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В Следственном комитете России по Новосибирской области отметили, что расследование стало возможным благодаря обращениям потерпевших и проведенной проверке информации правоохранительными органами.

