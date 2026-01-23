Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Злоумышленники вымогают деньги якобы на новый домофон.

Мошенники обманывают россиян, представляясь соседями по подъезду, чтобы выманить деньги якобы на новый домофон. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Схема заключается в том, что злоумышленники звонят на мобильные номера граждан, представляются их соседями, называя номер квартиры в подъезде, а после предлагают заказать новый домофон.

Однако зачастую мошенники прокалываются, когда называют номер квартиры, в которой проживает собеседник.

