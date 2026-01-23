Удивительная польза продукта: как можно снизить холестерин без лекарств

Фото: © РИА Новости/Сергей Мирный

Гастроэнтеролог рассказала о веществе в рационе, которое связывает жиры и мешает их усвоению.

В грибах содержится хитин, который способен снижать уровень холестерина и поддерживать нормальную работу кишечника. Об этом рассказала Газете.ру врач-гастроэнтеролог Александра Ковалева.

По словам специалиста, хитин связывает пищевые липиды и препятствует всасыванию жиров в кишечнике, за счет чего может способствовать снижению уровня холестерина. Кроме того, грибы богаты белком и потому нередко используются как один из его источников в рационе веганов.

Врач отметила, что в грибах также содержатся витамины группы В, а еще цинк, кальций, магний и йод. При этом строгой нормы употребления грибов не существует: при хорошей переносимости их можно включать в ежедневный рацион, однако оптимальный объем составляет не более 150–200 граммов в день.

Ковалева добавила, что достоверных данных о вредных сочетаниях грибов с другими продуктами нет. Однако употребление грибов вместе с большим количеством продуктов, богатых короткоцепочечными углеводами — хлебобулочными изделиями, бобовыми, луком, чесноком, картофелем и молочными продуктами — может вызвать повышенное газообразование, вздутие живота, нарушения стула и болевые ощущения.

