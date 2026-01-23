ЗРК «Бук-М3» сбил реактивные снаряды РСЗО HIMARS. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Данные комплексы предназначены для обнаружения, сопровождения и уничтожения вражеских воздушных целей.

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск «Центр» обеспечил воздушное прикрытие российских передовых подразделений от средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбив снаряды реактивной системы залпового огня «HIMARS» на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе боевого дежурства расчет своевременно обнаружил и классифицировал два высокоскоростных объекта. После пеленгации и сопровождения целей экипаж привел комплекс в боевую готовность и произвел пуски зенитных управляемых ракет. В результате точного перехвата оба реактивных снаряда были уничтожены на значительном удалении от российских позиций.

После выполнения боевой задачи расчет ЗРК оперативно сменил позицию и выполнил мероприятия по маскировке и укрытию боевой машины, что позволило снизить риск обнаружения и нанесения ответного удара со стороны противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

