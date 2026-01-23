Ушаков заявил о встрече трехсторонней группы РФ, США и Украины в Абу-Даби

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Российская делегация получила инструкции от президента России Владимира Путина и в ближайшие часы вылетит в ОАЭ.

Первое заседание трехсторонней рабочей группы с участием России, США и Украины, посвященное вопросам безопасности, запланировано на 23 января и пройдет в Абу-Даби. Об этом по итогам переговоров с американской делегацией в Кремле сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Помощник главы государства подчеркнул, что Москва сохраняет настрой на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса. Он также отметил, что президент России Владимир Путин дал российской делегации подробные указания с учетом всех обстоятельств переговоров с представителями США.

«Только что наша делегация получила от президента России конкретные инструкции с учетом всех деталей состоявшегося сегодня разговора с американцами», — уточнил Ушаков.

Как сообщил помощник президента, рабочая группа по линии безопасности уже сформирована и в ближайшее время направится в Объединенные Арабские Эмираты. В состав трехсторонней рабочей группы от российской стороны вошли представители руководства Министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.

Кроме того, в Абу-Даби запланированы отдельные двусторонние консультации между Россией и США по экономической повестке. Участие в них примут глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

