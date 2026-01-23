В ходе переговоров Россия получила оценку контактов США с Киевом и Европой

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Встреча российского лидера с американскими представителями была содержательной.

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и основатель инвестиционной компании Affinity Partners Джаред Кушнер поделились своими впечатлениями от контактов, которые состоялись в Давосе (Швейцария), в том числе от встречи президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков по итогам переговоров с американской делегацией в Кремле.

Он подчеркнул, что встреча Путина с американской делегацией была сфокусирована на получении информации об итогах контактов США с Киевом и Европой.

До этого Ушаков назвал состоявшиеся переговоры «конструктивными и предельно откровенными».

По его словам, Москва, как ранее неоднократно заявлял Владимир Путин, по-прежнему заинтересована в политико-дипломатическом урегулировании украинского кризиса.

Однако Россия продолжит добиваться поставленных целей в рамках специальной военной операции (СВО), пока не будет выработано решение территориального вопроса между РФ и Украиной. Он уточнил, что российская делегация получила от президента конкретные инструкции, учитывая все детали состоявшихся переговоров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX